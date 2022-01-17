Москвичей предупредили о метели и порывистом ветре

Во вторник, 18 января, москвичей ждёт порывистый ветер, мороз до минус пяти градусов и снег, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передаёт РИА Новости. Он добавил, что в этот день в Москве возможна метель.

Сегодня столица будет находиться под влиянием северной холодной периферии циклона, центр которого находится в районе Липецкой области. Ожидается преимущественно облачная погода, пройдёт кратковременный снег, местами возможна метель, — сказал Леус.

Он отметил, что 18 января температура воздуха в столице достигнет минус трёх — минус пяти градусов Цельсия, по области — до минус семи градусов. По словам синоптика, в Москве ожидается достаточно плотный северный ветер 6–11 метров в секунду, к вечеру атмосферное давление вырастет до 744 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что вторая половина зимы будет похожа на первую. Для неё также будет характерно чередование холодных и тёплых аномалий из-за смены воздушных потоков.