Москвичам рассказали, стоит ли ожидать снежных буранов и штормов

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала NEWS.ru о том, какую погоду стоит ожидать в ближайшее время в Москве. Эксперт подчеркнула, что жителям мегаполиса можно не бояться «снежных буранов, штормов или чего-то из ряда вон выходящего».

То, что было сегодня, — всё было спрогнозировано: и снег, и мокрый снег. Мы с вами вступили в пору предзимья, так что всё нормально. Уже начиная со следующей недели погоду будет определять антициклон, и поэтому если будет снег — то он будет небольшой, и ожидается понижение температуры. Будут заморозки, будет подмораживать. Погода на следующей неделе будет холоднее, чем обычно бывает в этих числах ноября. То, что касается осадков, по прогнозу на ближайшие семь дней не предполагается, — сообщила Позднякова

По данным Центра погоды «Фобос», 12 ноября в Москве выпадет 10% месячной нормы осадков, заявил РИА Новости ведущий специалист ведомства Александр Синенков. В ночь на четверг в столице прошёл ледяной дождь, он зацепил окрестности мегаполиса по западному, северо-западному, северному сектору.

В Москве ухудшается дорожная обстановка. Синоптики прогнозируют выпадение 4,3 миллиметра осадков. Город накрыл сильный снегопад. Автоэксперты Виталий Архиреев и Олег Растягаев в разговоре с NEWS.ru рассказали, как не попасть в ДТП во время ухудшения погодных условий.