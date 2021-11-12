Автоэксперты рассказали, как не попасть в ДТП зимой

В Москве ухудшается дорожная обстановка. Синоптики прогнозируют выпадение 4,3 миллиметра осадков. Город накрыл сильный снегопад. Автоэксперты Виталий Архиреев и Олег Растягаев в разговоре с NEWS.ru рассказали, как не попасть в ДТП во время ухудшения погодных условий.

[Cледует] посмотреть прогноз погоды, сейчас они настолько точные, что не пользоваться ими — это просто преступление, мониторить ситуацию на дороге. Никогда не забывать, какое время года на дворе. Мы не должны зимой ездить так же, как и летом. Прислушиваться к рекомендациям ГИБДД и дептранса, как бы попсово это не звучало, — отметил Архиреев.

По его словам, на время ухудшения погодной обстановки следует отказаться от использования личного транспорта. Это позволит сохранить нервы, а возможно, здоровье и жизнь.

Автоэксперт Олег Растряев отметил, что нужно держать дистанцию и не перебирать со скоростью, потому что на асфальте зимние шины работают хуже, чем летние, и это является причиной многих аварий.

Ранее автожурналист Игорь Моржаретто дал советы по подготовке машины к зиме. Специалист советует проверить и при необходимости поменять дворники, положить в багажник щётки, скребки и стеклоочистители.

11 ноября авария с участием 16 легковых автомобилей произошла на Дмитровском шоссе недалеко от МКАД в Москве. Причиной ДТП стало скользкое дорожное покрытие после выпавшего снега.