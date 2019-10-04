https://static.news.ru/photo/55da6530-e7e4-11e9-ab84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, как правильно подготовить машину к зиме. Он подчеркнул, что эксплуатация автомобиля зимой куда сложнее, чем в любой другой период года.

Моржаретто советует российским автолюбителям заранее готовиться к зиме. По его словам, это поможет избежать большого количества неприятностей на дороге. Эксперт советует проверить дворники, а лучше поменять их. Он также отметил, что нужно посмотреть аккумулятор и оценить его состояние.

Автоэксперт добавил, что в обязательном порядке нужно заменить стеклоомыватель, антифриз и тормозную жидкость.

Нужно не забыть бросить в багажник такие полезные вещи как щетки, скребки, стеклоочистители и «крокодилы» (Провода экстренной подзарядки, — News.ru) для прикуривания севшего аккумулятора, — цитирует его iReactor .

Самой важной частью подготовки к холодам автоэксперт назвал замену покрышек на зимний вариант. Он рекомендует ехать на СТО сразу после того, как столбик температуры опустится до пяти градусов.

Как ранее писал News.ru, в России 20 июня этого года стартовал пилотный проект по маркировке шин. В Минпромторге заявили, что нововведение поможет в борьбе с нелегальной продукцией. Кроме того, любой водитель сможет перед покупкой проверить шины с помощью приложения для мобильника.