На севере Москвы произошло ДТП с 16 легковыми автомобилями

Авария с участием 16 легковых автомобилей произошла на Дмитровском шоссе недалеко от МКАД в Москве. Причиной ДТП стало скользкое дорожное покрытие после выпавшего снега. Информация о пострадавших уточняется, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

На Дмитровском шоссе в сторону Москвы возле МКАД столкнулись, по предварительным данным, 16 легковых автомашин, — сказал собеседник агентства.

В ночь на 11 ноября в столице и области выпал снег, на дорогах образовалась гололедица.

Накануне на проспекте Мира в Москве произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей. В одном из них находилась звезда фильма «Зимняя вишня» Елена Сафонова. Он была госпитализирована с переломами рёбер и надколенника. Ещё одна участница аварии получила перелом руки.