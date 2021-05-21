Москвичам рассказали о погоде в субботу

https://static.news.ru/photo/29700b04-bacd-11eb-b18f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переменная облачность и до 22 градусов тепла ожидает москвичей 22 мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в субботу осадки не прогнозируются.

В столице плюс 20--22, в Подмосковье плюс 18--23 градуса тепла, — рассказал синоптик.

Он добавил, что юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4--9 метров в секунду. Атмосферное давление подрастёт и к вечеру достигнет 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что купальный сезон в регионах ЦФО начнётся не раньше начала календарного лета. И это по самым оптимистичным прогнозам.

Как отмечал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в Северном полушарии средние температуры воздуха с мая по июль будут выше нормы с вероятностью 70%. Так он прокомментировал данные карты прогноза на лето, представленной Всемирной метеорологической организацией (ВМО).