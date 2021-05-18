Синоптик исключил раннее начало купального сезона в центре России

https://static.news.ru/photo/32b90da2-b83c-11eb-b97b-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Купальный сезон в регионах ЦФО начнётся не раньше начала календарного лета. И это по самым оптимистичным прогнозам, заявил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает ТАСС.
Купаться пока рано. Сейчас вода, если мы берём Центральную Россию, то она где-то в пределах 12–15 градусов [тепла]. С учётом похолодания купальный сезон не будет открыт раньше времени, — отметил синоптик.
Он добавил, что в Центральной России купальный сезон начинается, когда вода прогревается минимум до 18 градусов тепла.
Ранее стало известно, что на курортах Краснодарского края купальный сезон традиционно начинается не раньше второй половины июня, в Крыму — на 10 дней позже. К этому времени вода прогревается до рекомендованной врачами температуры — около 22 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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