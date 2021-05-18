Синоптик исключил раннее начало купального сезона в центре России

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Басманный суд Москвы продлил арест шестерым фигурантам уголовного дела бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. До 20 августа под стражей останутся экс-сенатор Борис Шпигель и его жена Евгения, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, сотрудники полпредства региона в Москве Геннадий Марков, Фёдор Федотов и сам Белозерцев, сообщает ТАСС.

Все фигуранты уголовного дела обвиняются в даче взятки, получении взятки, посредничестве во взяточничестве. По данным следствия, Белозерцев получил от Шпигеля, его жены и Колоскова взятки через посредников на сумму свыше...