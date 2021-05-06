Синоптик предрёк с мая по июль «красную жару»

https://static.news.ru/photo/a361659a-aeeb-11eb-9e6a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Северном полушарии средние температуры воздуха с мая по июль будут выше нормы с вероятностью 70%, сообщает РИА Новости.

Так он прокомментировал данные карты прогноза на лето, представленной Всемирной метеорологической организацией (ВМО).

Это не прогноз в категорическом виде. Здесь понятия: выше нормы, ниже нормы, норма. Везде на Северном полушарии закрашено красным цветом, который соответствует вероятности более 70% того, что будет класс выше нормы, — пояснил учёный.

Вильфанд добавил, что на территории Европейской России и Урала вероятность того, что температура будет выше нормы, около 50%, а на Азиатской части — больше 60%.

Он уточнил, что метеорологи пока не способны прогнозировать погоду на такой протяжённый период, поэтому прогноз ВМО носит вероятностный характер. Профессиональное сообщество берёт его за ориентир.

Ранее стало известно, что настоящая майская погода наступит в Москве и центральной части России после майских праздников. Погодой будет управлять антициклон, рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. Начиная с 11 мая температура воздуха в Центральном регионе превысит днём 20 градусов тепла, а вот в ночь на 9 мая в центре России ожидаются дожди.