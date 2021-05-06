Синоптик рассказал о погоде после майских праздников

https://static.news.ru/photo/9f72a4dc-ae99-11eb-8d55-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Настоящая майская погода наступит в Москве и центральной части России после майских праздников. Погодой будет управлять антициклон, сообщает URA.RU со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Если речь идет о Центральном федеральном округе, о Москве, то после праздников наступает такая настоящая майская погода. Это означает, что погодой будет управлять уже антициклон, — пояснил Вильфанд.

Начиная с 11 мая температура воздуха в Центральном регионе превысит днём 20 градусов тепла. А вот в ночь на 9 мая в центре России ожидаются дожди. Облачная и очень дождливая погода будет и 8 мая. Однако, по словам Вильфанда, этот прогноз будет постоянно корректироваться.

На начало мая синоптики прогнозировали аномальные ливни в Центральной России. Связано это с приходом североатлантического циклона.

Как сообщалось ранее, вполне возможно, что жители столицы сейчас провожают последние холодные дни в текущем месяце. В скором времени температура воздуха не будет опускаться ниже сегодняшних значений. Об этом журналистам рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.