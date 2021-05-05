Москвичей предупредили о потеплении к концу недели

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Вполне возможно, что жители столицы сейчас провожают последние холодные дни в текущем месяце. В скором времени температура воздуха не будет опускаться ниже сегодняшних значений. Об этом журналистам рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Её слова приводит телеканал «Москва 24».

Указанные изменения, подчеркнула Позднякова, не означают, что погода постоянно будет солнечной или с переменной облачностью. В столице будут и ветра, и дожди, которые повлияют на восприятие майского тепла. В столице 6 и 7 мая ожидается переменная облачность, минимальная температура — 6 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 16 градусов. В Москве будет ветрено, отметила Позднякова, поэтому многим покажется, что в городе холоднее, чем есть на самом деле.

Столичную погоду 8 мая будет определять новый циклон. Он принесёт порцию тепла. День будет дождливый, однако температура воздуха станет повышаться.

Все последующие дни температура воздуха будет повышаться, и не исключено, что 10 мая она не только вернётся в климатическую норму, но даже будет чуть выше. Не исключено, что в дневные часы 10 и 11 мая температура достигнет 20 градусов тепла. Так что сезон холодной погоды, можно сказать, позади, — заявила главный специалист Московского метеобюро.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в День Победы 9 Мая в Москве ожидается облачная погода с небольшими дождями. По его словам, температура днём будет держаться в пределах 11–16 градусов тепла.