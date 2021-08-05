Москвичам предсказали наступление последних жарких дней лета

В выходные и во второй половине недели ожидается последний всплеск мощного тепла (до +25–30) этим летом. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

Гидродинамические расчёты показывают, что предстоящие выходные и первая половина следующей недели станут лебединой песней лета — ожидается последний всплеск мощного тепла, когда в дневные часы воздух ещё будет прогреваться до плюс 25–30, — заявил он.

По словам Тишковца, эти дни станут и последними в купальном сезоне. К концу недели закружат циклонические вихри, в тылу которых сформируется свежая северо-восточная струя, что понизит температурный фон до многолетней нормы.

Таким образом, в последней декаде месяца температура воздуха и по количеству осадков будет вполне соответствовать многолетним значениям. Среднесуточная температура к 24 августа спадёт до 15 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на Дальнем Востоке и Северном Кавказе ожидается опасная погода. Из-за обильных осадков возможен подъём уровня воды в реках.