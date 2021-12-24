Москвичам пообещали снежный шторм и «барическую пилу»

В Москву пришёл штормовой ветер, снегопады и «барическая пила», заявил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, циклон «Квинтинус» станет причиной значительного ухудшения метеоусловий в Центральной России. Об этом сообщает РИА Новости.

Североатлантический циклон «Квинтинус» принесёт в субботу ухудшение метеоусловий в Центральной России. Предвестником наступления атмосферного вихря станет усиление ветра в пятницу вечером, после 19–21 часа, порывы которого будут достигать штормовых 17 м/с, из-за чего начнётся позёмок — ветровой перенос снега на высоте нескольких десятков сантиметров над снежным покровом, — пояснил Тишковец.

Он добавил, что снег в столице будет идти не прекращаясь до 15–17 часов субботы. Выпадет до 10% осадков месячной нормы. Снежный покров, по словам метеоролога, подрастёт с 22 до 27 сантиметров. Прогнозируются метели с заносами и ухудшением видимости на дорогах до 1500–2000 метров.

Ранее в Москве и Московской области был объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за аномально низких температур. Погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы сохранится в регионе до полудня субботы, 25 декабря. Также ожидается гололедица.