Москвичам пообещали самый влажный август с 2016 года

Август текущего года в Москве станет самым влажным за последние пять лет. Об этом рассказала «Мосленте» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Более того, по её расчётам, среднемесячная норма осадков в августе будет превышена.

В 2016 году в августе выпало 167 миллиметров осадков. При этом за последние 30 лет августовская норма по осадкам — 78 миллиметров. В этом же году только к 12 августа выпало уже 75 миллиметров, — сказала метеоролог.

Отмечается, что в ночь на четверг, 12 августа, в Москве выпало 36 миллиметров осадков, что эквивалентно 47% месячной нормы.

Ранее сообщалось, что самым комфортным днём в столице станет суббота, 14 августа. Ожидается относительно солнечная погода, когда зонтик с собой брать необязательно. Температура воздуха прогреется до 25 градусов. В целом всю неделю она будет выше нормы для этого периода на 5–7 градусов.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что температура в первой половине сентября в Москве будет выше нормы, это может быть классическое бабье лето.