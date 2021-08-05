Москвичам предсказали классическое бабье лето

Температура в первой половине сентября в Москве будет выше нормы, это может быть классическое бабье лето. Об этом РИА Новости заявил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Предварительные оценки показывают, что в первой половине сентября средняя температура ожидается на 0,5–1 градус теплее нормы, но только с 60% количеством осадков, что указывает на высокую вероятность в этот период антициклональной погоды и классического бабьего лета, — цитирует его агентство.

Он добавил, что во второй половине месяца в связи с увеличением контрастов температуры между остывающей Арктикой и всё ещё тёплым югом активизируется циклоническая деятельность. Это может сопровождаться обильными дождями — до 120% осадков сверх обычных значений.

Ранее Тишковец заявил, что август в Москве будет дождливый и умеренно тёплый.