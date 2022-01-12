Москвичам пообещали переменчивую погоду до конца недели

В выходные в Москве будет облачно и ветрено, столбики термометров не поднимутся выше минус двух градусов Цельсия, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, передаёт РИА Новости. Она отметила, что в воскресенье также повысится атмосферное давление. По словам синоптика, в течение недели погода будет меняться.

Завтра у нас ожидается самая холодная ночь, в пятницу мы будем в тёплом секторе циклона, ожидаются снег и метель. В субботу мы будем выходить из тёплого сектора, погода облачная, ветер сменится на довольно плотный северо-западный, ночью будет местами небольшой снег, днём снег от небольшого до умеренного. Температура воздуха в течение суток одинаковая: в Москве минус 2–4, по области минус 2–7, то есть погода в течение суток будет понижаться, — сказала Позднякова.

Она добавила, что температура прогнозируется на пять-шесть градусов выше климатической нормы, однако на фоне плотного ветра будет ощущаться довольно холодный воздух. Синоптик подчеркнула, что в воскресенье повысится атмосферное давление, погода будет облачная, ожидается небольшой снег. Днём температура воздуха в Москве достигнет минус четырёх — минус шести градусов Цельсия, ночью — до минус девяти. Также ночью ожидается ветер с порывами 12–17 м/с, днём он начнёт стихать и поменяет направление на южное.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что после старого Нового года, 14 января, в центральной части России пройдёт «карусель циклонов», вследствие чего температура понизится до 20 градусов мороза к крещенской ночи, 19 января.