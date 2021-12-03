Москвичам пообещали морозы и оттепели на следующей неделе

Говорить о приходе в Москву устойчивой зимы пока рано. В ближайшие дни морозные волны будут чередоваться с оттепелями. Об этом NEWS.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В субботу, 4 декабря, погода облачная с прояснениями, местами небольшой снег, днём ветер с порывами до 12–14 м/c. Температура воздуха составит от 0 до −2 градусов, что выше климатической нормы примерно на три градуса.

В ночь на 5 декабря также возможен местами слабый снег. В Москве будет 4–6 градусов мороза, по области — до −8. Днём в столице чуть потеплеет — до 1–3 градусов ниже нуля, а по области температура повысится до −6 градусов.

Устойчивой зимы пока ждать не приходится. Морозные волны и дневные оттепели будут очень короткими и будут чередоваться, — пояснила синоптик.

На следующей неделе морозная погода будет чередоваться с потеплением. В Москве в ночь на понедельник, 6 декабря, будет порядка 6–8 градусов мороза, по области — до −11.

7 декабря к столичному региону подойдёт очередной атлантический циклон. Небо затянут плотные облака, временами будет идти снег, днём — мокрый. Ночные температуры составят от 2 до 7 градусов ниже нуля, а днём по региону будет около 0.

8 декабря за счёт прихода тёплого воздуха температура будет в течение суток держаться в пределах от 0 до −5. Будет идти снег разной интенсивности: от небольшого ночью до умеренного днём. Понижение температуры начнётся с 9 декабря. В течение суток температура будет составлять от 4 до 9 градусов мороза, по области ночью она может опускаться до −11–13.

Ранее сообщалось, что в европейской части России зимой ожидаются морозы до −20 градусов и сменяющие их оттепели. Это связано с глобальным потеплением. О погодных перепадах также сообщил Роман Вильфанд. По его словам, предстоящей зимой в Европейской России изменчивость погодных условий будет высокой.