Изменение климата приведет к резкой смене погоды в Европейской России

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«Очень позитивными» назвал контакты с Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, решение будет принято в течение нескольких месяцев. Слова кремлёвского представителя передаёт ТАСС.

Были очень позитивные контакты, сейчас, скажем так, идёт анализ «домашних заданий. Это технологический процесс, и там много технологических разных задач, — рассказал Песков. По его словам, есть основания полагать, что...