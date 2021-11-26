Изменение климата приведет к резкой смене погоды в Европейской России
Вильфанд: Изменение климата приведет к череде морозов и оттепелей в Европейской России
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
03:25, 29 ноября 2021
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
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Наступающей зимой на Европейской части России ожидаются морозы до минус 20 градусов и сменяющие из оттепели. Это связано с глобальным потеплением. О погодных перепадах в интервью РИА Новости рассказал научный руководитель Гиброметцентра Роман Вильфанд.
По словам Вильфанда, предстоящей зимой на Европейской части России изменчивость погодных условий будет большой. Значительные морозы будут сменяться значительными потеплениями.
Долгосрочный прогноз говорит о глобальном повышении температуры, а краткосрочно могут быть настоящие морозы... Такие колебания связаны с потеплением климата. При потеплении климата амплитуда колебаний увеличивается, — рассказал метеоролог.
Вильфанд отметил, что долгосрочный прогноз обещает очень неоднородный температурный фон в течение зимы, включая морозы до минус 20 градусов.
Можно прогнозировать значительные похолодания с температурой до −20, низкая температура, настоящий холод... Это связано с индексами североатлантического колебания, альпийская осцилляция указывает на эту неоднородность. Возможны вторжения с севера, но чаще воздушные массы будут приноситься с юга, что будет приводить к оттепелям, — уточнил метеоролог.
Ранее синоптик рассказала, чего ждать москвичам в начале декабря. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в первых числах декабря в Москве ожидается переменчивая погода, температура будет падать ночью до минус восьми градусов и снова повышаться. Вторая пятидневка месяца должна пройти без осадков, но с умеренными морозами.