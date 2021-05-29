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Москвичам пообещали в воскресенье «сентябрьскую погоду»

10:26, 30 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синоптики пообещали жителям Москвы по-настоящему «сентябрьские» холода. Температурный фон будет соответствовать климатическим показателям первого осеннего месяца, рассказал РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, скандинавский антициклон сократит осадки в Москве до минимума, а из-за облаков неуверенно выглянет солнце. Помешает хорошей погоде северо-восточный ветер, который будет закачивать новые порции холода.

Непродолжительные дожди могут в это время посетить юг столицы, однако в целом в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в столице плюс 13–15, в Подмосковье — плюс 11–16. Ветер северо-восточный, 4–9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба. Сегодня по-сентябрьски холодно и ветрено, — рассказал Тишковец.

Ранее сообщалось, что в Центральном федеральном округе (ЦФО) летняя погода с температурой порядка 25 градусов тепла наступит к концу следующей рабочей недели. При этом потепление будет медленным и начнётся 1 июня.

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