Москвичам могут разрешить одиночные пробежки по утрам

https://static.news.ru/photo/c562c9fe-8557-11ea-a880-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные власти задумались о пересмотре ряда ограничений, введённых из-за пандемии COVID-19. В частности, могут быть сделаны послабления гражданам, занимающимся спортом.

По словам первого заместителя руководителя аппарата мэра Алексея Немерюка, власти рассмотрят вопрос о том, чтобы разрешить москвичам совершать одиночные пробежки ранним утром, когда прохожих на улицах заведомо мало, сообщает ТАСС.

В настоящее время в ряде европейских стран сделаны подобные послабления. Там людям разрешают тренироваться рядом с домом и в количестве не более двух человек. При этом является обязательным ношение маски и соблюдение дистанции.

Ранее NEWS.ru писал, что инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал наступление пика коронавируса в Москве на майские праздники. В остальных регионах, по его мнению, высшая точка будет достигнута к концу мая.

В Москве за последние сутки выявлено почти две тысячи случаев заражения коронавирусом. Общий показатель по столице составляет более 4,7 тысячи инфицированных.

В России на сегодняшний день зафиксировано 62,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 4,8 тысячи человек, умерли 555.

В мире насчитывается более 2,6 млн инфицированных. Скончались более 183 тысяч человек, выздоровели свыше 713 тысяч.