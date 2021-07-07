Москвич поймал «толстолобика-мутанта» на Бережковской набережной

Житель Москвы решил порыбачить прямо в центре столицы и поймал на Бережковской набережной недалеко от Киевского вокзала огромного толстолобика. Снимок улова выложил Telegram-канал Mash.

«Москвич без QR-кода ловит себе ужин». 2021, холст, масло, — гласит подпись к фото.

Впрочем, другие москвичи, знакомые с экологией города, не советуют есть это и даже отдавать животным на съедение. Они уверены, что жителю столицы лучше отпустить рыбу и ей дать возможность «спокойно доплыть до моря». Некоторые обозвали рыбину мутантом за аномальный размер.

Она из магазина сбежала, а мужик её ловить... У рыбы, может, мечта была доплыть до моря, — пошутил комментатор.

Почти во всех российских регионах есть запрет на вылов рыбы в период нереста. Но он действует не всегда и не во всех водоёмах. Сроки запрета могут определяться климатической зоной, сообщил ранее гендиректор юридической компании «Достигация» Артём Баранов. Он отметил, что штраф ждёт россиян, нарушивших запрет, прописанный в федеральных законах «О любительском рыболовстве» и «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».