Штрафы для рыболовов: кому и за что они грозят

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Почти во всех российских регионах есть запрет на вылов рыбы в период нереста. Но он действует не всегда и не во всех водоёмах.

Сроки запрета могут определяться климатической зоной, сообщил агентству ПРАЙМ гендиректор юридической компании «Достигация» Артём Баранов.

Он отметил, что штраф ждёт россиян, нарушивших запрет, прописанный в федеральных законах «О любительском рыболовстве» и «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Кроме того, рыбака оштрафуют за ловлю в местах массового отдыха граждан и около гидротехнических сооружений. Запрет есть и на рыбалку у водных объектов, относящихся к аквакультуре, в рыбных хозяйствах и так далее.

Запрещено вылавливать рыбу на особо охраняемых природных территориях, в заповедниках, национальных парках, — добавил юрист.

Конечно, запрещена и ловля рыбы при помощи взрывчатки, химии или электронных средств обнаружения. Штраф прилетит и при попытке рыбачить с аквалангами.

Человек, нарушивший закон, выплатит от 500 до пяти тысяч рублей. Возможны конфискация орудия охоты или судна, а также лишение права на рыбалку.

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