Москва возвращает койки к оказанию плановой медпомощи

https://static.news.ru/photo/e8c5e372-b40a-11ea-ac26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что больничные койки, которые ранее были перепрофилированы для пациентов с коронавирусом, вернут к оказанию плановой помощи. Речь идёт о трёх тысячах коек.

На этой неделе будет принято тоже решение о переводе в нормальную работу ещё трёх тысяч коек, потому что они стоят полупустые, — сообщается на сайте мэра Москвы.

В России с начала вспышки коронавируса зафиксировано 584 680 случаев заражения инфекцией, из них 8111 — с летальным исходом. Выздоровели 339 711 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские медики спасли тысячи жизней. Они проявили лучшие человеческие и профессиональные качества во время борьбы с пандемией коронавирусной инфекции нового типа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Таким образом он поздравил врачей с профессиональным праздником — Днём медицинского работника.