Дело о стрельбе в школе Казани поручили новому следователю

https://static.news.ru/photo/0981b7fc-b997-11eb-ba78-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Руководитель следственной группы по делу казанского стрелка Ильназа Галявиева Александр Нерюпов отстранён от работы. Его сменит полковник Следственного комитета Александр Избенко, пишет со ссылкой на свои источники издание «БИЗНЕС Online».

По некоторым данным, причиной могло стать возможное недовольство ведомства ходом следствия. В частности, Нерюпов якобы оказался замешан в скандале с родителями, чьих детей решили перевести из статуса потерпевших в статус свидетелей.

В подчинении у нового руководителя окажутся сразу три группы силовиков. Избенко известен расследованием крушения Airbus А321 в небе над Синайским полуостровом в 2015 году. Кроме того, он занимался расследованием уголовного дела против политолога Николая Платошкина.

Вооружённое нападение на казанскую гимназию № 175 произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения.

В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее стало известно, что в Казани уволили полицейского, обнародовавшего видео допроса Галявиева. Речь идёт об оперуполномоченном отделения по раскрытию преступлений против собственности отдела полиции № 12 «Гвардейский» по фамилии Шарафеев.