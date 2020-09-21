Москва побила трёхмесячный рекорд по количеству новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/55d39312-fca7-11ea-b56d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В Москве за минувшие сутки зафиксировано 980 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Больше случаев заражения (1081) последний раз фиксировали в городе 22 июня.

В общей сложности за сутки в России выявлено 6215 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране число инфицированных составило 1 115 810. За сутки умерли 160 человек с COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 19 649. За всё время эпидемии в стране от коронавирусной инфекции излечились 917 949 пациентов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее, как писал NEWS.ru, российское лекарство от коронавируса «Арепливир» поступило в продажу в аптеки Москвы. Так, в одной из аптечных сетей препарат продаётся в дозировке 200 мг (40 таблеток) по 12 320 рублей. Отпускается лекарство только по рецепту.