https://static.news.ru/photo/f9e5b9f8-ca8a-11e9-bb7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Журнал Economist составил рейтинг безопасности, в который были включены 60 городов мира. Российская столица заняла 37-е место в общем списке.

Хуже всего в Москве обеспечивается цифровая безопасность — по этому показателю город лишь 54-й в рейтинге, сообщается на сайте издания. Лучшим показателем для российской столицы стало здравоохранение, по которому она стала 30-й.

Самыми безопасными городами были признаны Токио, Сингапур и Осака. Наибольшие проблемы у Янгона, Каракаса и Лагоса.

Ранее News.ru писал, что египетский город Хургада признан курортом с самым высоким риском пищевого отравления. Об этом говорится в исследовании аналитической компании Sick Holiday и лаборатории YorkTest.