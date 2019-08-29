Журнал Economist составил рейтинг безопасности, в который были включены 60 городов мира. Российская столица заняла 37-е место в общем списке.
Хуже всего в Москве обеспечивается цифровая безопасность — по этому показателю город лишь 54-й в рейтинге, сообщается на
Самыми безопасными городами были признаны Токио, Сингапур и Осака. Наибольшие проблемы у Янгона, Каракаса и Лагоса.
Ранее News.ru писал, что египетский город Хургада признан курортом с самым высоким риском пищевого отравления. Об этом говорится в исследовании аналитической компании Sick Holiday и лаборатории YorkTest.