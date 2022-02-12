Москва и Петербург остались лидерами рейтинга регионов по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Московская область оказались на первых позициях в рейтинге по качеству жизни среди российских регионов по итогам 2021 года. Год назад они же были лидерами списка, составленного на основе комплексного учёта 67 показателей, сообщает РИА Новости.

Самый высокий рейтинговый балл оказался у Москвы — 81,4, далее идут Санкт-Петербург (80,2) и Московская область (75,9). Эксперты издания полагают, что позиции этих трёх регионов останутся незыблемыми ещё несколько лет.

Об этом говорит развитость инфраструктуры в названных регионах, высокий уровень экономики и социальной сферы. В топ-10 с большим отставанием по рейтинговым баллам также вошли Татарстан, Краснодарский край, Белгородская и Ленинградская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Самарская и Нижегородская области.

Все субъекты из числа лидеров характеризуются высоким уровнем экономического развития.

Ранее стало известно, что ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира по развитию инфраструктуры и качеству жизни. В глобальном списке, для которого, в частности, учитывались параметры экономической продуктивности и экологичности, российская столица находится на третьем месте из 29 мегаполисов мира, уступая лишь Сингапуру и Торонто.