https://static.news.ru/photo/e5cf356a-36ec-11ea-83b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) вступила в силу в 81 из 85 российских регионов. К реформе не присоединились Москва, Санкт-Петербург, Еврейская автономная область и Хабаровский край.

Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РФ. В трёх регионах — Краснодарском крае, Камчатском крае и Магаданской области — новые правила вступили в силу на отдельных территориях. Москва и Петербург воспользовались правом отсрочки.

Ведомство особенно обеспокоено ситуацией в ЕАО и Хабаровском крае. Вывоз ТКО в этих субъектах осуществляется как «договорная жилищная услуга», а региональные операторы к работе не приступили. Минприроды проводит консультации с властями регионов по осуществлению необходимых для начала работы операторов конкурсных процедур.

В целом, ведомство оценивает ситуацию с ТКО в регионах как стабильную с рядом локальных проблем. Несвоевременный вывоз мусора в некоторых субъектах РФ Минприроды объясняет «издержками переходного периода».

Как ранее писал NEWS.ru, аналитики из Счётной палаты РФ предположили, что новая система обращения с ТКО в России не сможет быть полностью эффективна без пропаганды использования многоразовых товаров и отказа от лишней упаковки.