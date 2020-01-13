https://static.news.ru/photo/3d9e1bc2-35fc-11ea-86d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/global Look Press

Новая система обращения с отходами в России может быть неэффективна без пропаганды использования многоразовых товаров и отказа от лишней упаковки.

Согласно отчёту Счётной палаты «Мониторинг хода реализации мероприятий нацпроекта „Экология“», без проработки данного вопроса цель по формированию эффективной системы обращения с мусором останется не достижимой.

По словам аналитиков, в настоящее меры и целевые показатели по стимулированию раздельного сбора отходов, в первую очередь пищевых не предусмотрены, что создаёт препятствие работе предприятий по переработке отходов, являющихся для них сырьём.

Ранее NEWS.ru писал, что Счётная палата России проанализировала восемь из 13 национальных проектов и выявила недостатки и риски в их разработке и исполнении.