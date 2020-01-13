Новая система обращения с отходами в России может быть неэффективна без пропаганды использования многоразовых товаров и отказа от лишней упаковки.
Согласно отчёту Счётной палаты «Мониторинг хода реализации мероприятий нацпроекта „Экология“», без проработки данного вопроса цель по формированию эффективной системы обращения с мусором останется не достижимой.
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Ранее NEWS.ru писал, что Счётная палата России проанализировала восемь из 13 национальных проектов и выявила недостатки и риски в их разработке и исполнении.
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