https://static.news.ru/photo/0ca8264c-35cb-11ea-8064-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Счётная палата России проанализировала восемь из 13 национальных проектов и выявила недостатки и риски в их разработке и исполнении. Об этом сообщил РБК.

Так, например, вклад проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в ускорение роста ВВП составил 12%. Аудиторы Счётной палаты такой результат посчитали недостаточным, отмечает издание. Также было отмечено неполное кассовое исполнение в проектах «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология».

Проект «Малое и среднее предпринимательство» показал значительное несоответствие: получилось, что одни лица получают финансирование, а другие несут ответственность за исполнение.

Национальный проект «Наука» оказался слишком зависимым от внебюджетных средств, поступление которых не гарантировано, указывает Счётная палата.

А в проекте «Образование» нет задач по повышению успешности сферы и сокращению неравенства между школами.

Без особых замечаний остался проект «Культура», однако аудиторы заметили, что только 60 из 123 запланированных творческих проектов некоммерческих организаций получили господдержку в 2019 году.

Отмечается, что по остальным проектам Счётная палата не предоставила обновлённые отчёты. Промежуточные итоги были составлены до апреля 2019 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в конце 2019 года председатель правительства Дмитрий Медведев подписал документы, необходимые для начала финансирования нацпроектов в 2020 году, что позволило уже в январе нового года начать финансирование проектов.