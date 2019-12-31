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Дмитрий Медведев подписал документы, необходимые для начала финансирования нацпроектов в 2020 году. Это позволит начать финансирование федеральных и региональных проектов уже в январе, чего раньше никогда не было, по словам пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова.

Председатель правительства поблагодарил министерства и аппарат правительства РФ за проделанную работу, добавил Осипов.

Вице-премьер правительства Константин Чуйченко отметил слаженную работу министерств и аппарата правительства.

Некоторые коллеги не покидали рабочие места несколько дней подряд. Теперь Минфин в самом начале января может раскассировать средства, а регионы — начать их тратить, — процитировал Осипов слова Чуйченко.

Ранее NEWS.ru писал, что порядка 100 млрд рублей, которые были запланированы на реализацию нацпроектов в 2019 году, перейдут на следующий год.