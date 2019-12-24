Порядка 100 млрд рублей, которые были запланированы на реализацию национальных проектов в 2019 году, перейдут на следующий год. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов. По мнению экспертов, перенос денежных средств на следующий год не выглядит признаком неуспешного проекта, тем более, что 80% средств были использованы, а уровень завершённости нацпроектов будет виден лишь в следующем году.

К концу года будет небольшое недоисполнение бюджета по нацпроектам. Если по деньгам, то это из 1,7 трлн рублей ресурсов, которые выделяются на нацпроекты, по нашим оценкам, по оценкам министерств и ведомств, около 100 млрд может быть не выполнено. И эти деньги перейдут на следующий год, — сообщил он в интервью телеканалу «Россия-24».

Как известно, расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов в 2019 году запланированы на уровне 1,7 трлн рублей. В 2020 году расходы увеличатся на 10% по сравнению с текущим годом — до 1,98 трлн рублей. В дальнейшем они также будут расти: до 2,22 трлн в 2021 году и до 2,7 трлн в 2022 году. Финансирование нацпроектов в 2023 году составит 2,51 трлн рублей, а в 2024 году — 2,28 трлн рублей.

На реализацию 13 нацпроектов за шесть лет планируется выделить 25,7 трлн рублей, в том числе 13 трлн рублей из федерального бюджета. Они затрагивают такие направления как: человеческий капитал (демография, здравоохранение, культура, образование), комфортная среда для жизни (жильё, дороги, экология), экономический рост (наука, цифровая экономика и др.). Наиболее дорогостоящими федеральными проектами являются экология (с бюджетом 4,041 млрд рублей) и демография (3,105 млрд рублей).

Pro et contra

Все нацпроекты являются скорее планами эволюционного развития, а не прорывного, заявлял ранее председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин. Аргумент: в них не заложено достаточных мер для экономического рывка. По оценке разных исследователей, исполнение национальных проектов добавляет от 0,1% до 0,6% к ВВП. Но это не тот рывок, который позволит добиться 3%, рассуждает он. По оценкам СП, темпы роста в 2019 году максимум будут около 1%. На следующий год Минэкономразвития предлагает 1,7%. Прогноз Счётной палаты — от 1% до 1,3%, сказал Кудрин.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава СП уверен, что для прорыва нужны структурные меры, включая бюджетный манёвр в сторону социальных расходов, повышение роли регионов, увеличение доли частного сектора. Хотя стоит напомнить: одну структурную реформу, ранее активно лоббируемую Кудриным, страна всё же провела — пенсионную. И неоднозначный эффект от неё ещё только предстоит оценить.

Сторонники нацпроекта полагают, что целью таких мероприятий изначально является устойчивое развитие определённых экономических отраслей и областей, которые бы впоследствии смогли повлиять на всю экономику в целом, включая уровень её конкурентоспособности в мире. Изначально распределение денежных средств по проектам планировалось исходя из значимости определённой тематики, а также количества возможных шагов, требуемых для их развития.

Безусловно, не все планируемые виды деятельности были воплощены в жизнь за этот год, более того здесь важен качественный уровень развития национальных проектов, а не «освоение денежных средств». В связи с этим, выбранный метод переноса денежных средств на следующий год не выглядит признаком неуспешного проекта. Екатерина Новикова доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В.Плеханова доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В.Плеханова

По словам завкафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимира Климанова, в ближайшую «трехлётку» планируется наращивание доли нацпроектов в структуре расходов федерального бюджета.

Вместе с тем, в сложившихся экономических условиях, когда темпы экономического роста замедлились, когда некоторые показатели уже в 2019 году не демонстрируют темпов, необходимых для исполнения нацпроектов к 2024 году, нужно проводить разумную корректировку поставленных целей и ориентироваться на более реальные результаты, которые могут быть достигнуты. Владимир Климанов завкафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук при РАНХиГС завкафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук при РАНХиГС

Всё-таки, замечает аналитик, нацпроекты — дело новое, а их запуск оказался сложнее, чем предполагалось изначально. В новейшей истории подобного рода замыслы являются исключением или носят единичный характер. Он уточнил, что в этом году на национальные проекты будет затрачено немногим более одной десятой всех расходов федерального бюджета.