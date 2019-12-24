Порядка 100 млрд рублей, которые были запланированы на реализацию национальных проектов в 2019 году, перейдут на следующий год. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов. По мнению экспертов, перенос денежных средств на следующий год не выглядит признаком неуспешного проекта, тем более, что 80% средств были использованы, а уровень завершённости нацпроектов будет виден лишь в следующем году.
К концу года будет небольшое недоисполнение бюджета по нацпроектам. Если по деньгам, то это из 1,7 трлн рублей ресурсов, которые выделяются на нацпроекты, по нашим оценкам, по оценкам министерств и ведомств, около 100 млрд может быть не выполнено. И эти деньги перейдут на следующий год, — сообщил он в интервью телеканалу «Россия-24».
Как известно, расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов в 2019 году запланированы на уровне 1,7 трлн рублей. В 2020 году расходы увеличатся на 10% по сравнению с текущим годом — до 1,98 трлн рублей. В дальнейшем они также будут расти: до 2,22 трлн в 2021 году и до 2,7 трлн в 2022 году. Финансирование нацпроектов в 2023 году составит 2,51 трлн рублей, а в 2024 году — 2,28 трлн рублей.
На реализацию 13 нацпроектов за шесть лет планируется выделить 25,7 трлн рублей, в том числе 13 трлн рублей из федерального бюджета. Они затрагивают такие направления как: человеческий капитал (демография, здравоохранение, культура, образование), комфортная среда для жизни (жильё, дороги, экология), экономический рост (наука, цифровая экономика и др.). Наиболее дорогостоящими федеральными проектами являются экология (с бюджетом 4,041 млрд рублей) и демография (3,105 млрд рублей).
Pro et contra
Все нацпроекты являются скорее планами эволюционного развития, а не прорывного, заявлял ранее председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин. Аргумент: в них не заложено достаточных мер для экономического рывка. По оценке разных исследователей, исполнение национальных проектов добавляет от 0,1% до 0,6% к ВВП. Но это не тот рывок, который позволит добиться 3%, рассуждает он. По оценкам СП, темпы роста в 2019 году максимум будут около 1%. На следующий год Минэкономразвития предлагает 1,7%. Прогноз Счётной палаты — от 1% до 1,3%, сказал Кудрин.
Глава СП уверен, что для прорыва нужны структурные меры, включая бюджетный манёвр в сторону социальных расходов, повышение роли регионов, увеличение доли частного сектора. Хотя стоит напомнить: одну структурную реформу, ранее активно лоббируемую Кудриным, страна всё же провела — пенсионную. И неоднозначный эффект от неё ещё только предстоит оценить.
Сторонники нацпроекта полагают, что целью таких мероприятий изначально является устойчивое развитие определённых экономических отраслей и областей, которые бы впоследствии смогли повлиять на всю экономику в целом, включая уровень её конкурентоспособности в мире. Изначально распределение денежных средств по проектам планировалось исходя из значимости определённой тематики, а также количества возможных шагов, требуемых для их развития.
Безусловно, не все планируемые виды деятельности были воплощены в жизнь за этот год, более того здесь важен качественный уровень развития национальных проектов, а не «освоение денежных средств». В связи с этим, выбранный метод переноса денежных средств на следующий год не выглядит признаком неуспешного проекта.
По словам завкафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимира Климанова, в ближайшую «трехлётку» планируется наращивание доли нацпроектов в структуре расходов федерального бюджета.
Вместе с тем, в сложившихся экономических условиях, когда темпы экономического роста замедлились, когда некоторые показатели уже в 2019 году не демонстрируют темпов, необходимых для исполнения нацпроектов к 2024 году, нужно проводить разумную корректировку поставленных целей и ориентироваться на более реальные результаты, которые могут быть достигнуты.
Всё-таки, замечает аналитик, нацпроекты — дело новое, а их запуск оказался сложнее, чем предполагалось изначально. В новейшей истории подобного рода замыслы являются исключением или носят единичный характер. Он уточнил, что в этом году на национальные проекты будет затрачено немногим более одной десятой всех расходов федерального бюджета.
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