https://static.news.ru/photo/5f3c606e-4e42-11ea-a24c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оргкомитет марша памяти Бориса Немцова определил предполагаемое число участников мероприятия в 30 тысяч человек. Организаторы подали в мэрию Москвы официальное уведомление о намерении провести шествие 29 февраля.

Член оргкомитета, глава Красносельского округа столицы Илья Яшин сообщил об этом на своей странице в Twitter. Марш предлагается провести по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова. Сбор участников назначен на 13:00. Оргкомитет мероприятия сформировали оппозиционные партии и организации — «Яблоко», ПАРНАС, Либертарианская партия России и ряд других.

Оппозиционера Бориса Немцова застрелили в Москве на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. В ближайшее к годовщине воскресенье ежегодно проходят согласованные марши в память о политике.

Как ранее передавал NEWS.ru, группа оппозиционеров направила письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой не мешать проведению «Марша Немцова». Авторы послания подчеркнули, что мероприятие будет носить мирный характер.