Оргкомитет марша памяти Бориса Немцова определил предполагаемое число участников мероприятия в 30 тысяч человек. Организаторы подали в мэрию Москвы официальное уведомление о намерении провести шествие 29 февраля.
Член оргкомитета, глава Красносельского округа столицы Илья Яшин
Оппозиционера Бориса Немцова застрелили в Москве на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. В ближайшее к годовщине воскресенье ежегодно проходят согласованные марши в память о политике.
Как ранее передавал NEWS.ru, группа оппозиционеров направила письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой не мешать проведению «Марша Немцова». Авторы послания подчеркнули, что мероприятие будет носить мирный характер.
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