Участниками согласованной акции КПРФ, которая проходит на проспекте Сахарова в Москве, стали около четырёх тысяч человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД. Протестующие выступают за «честные и чистые выборы». В числе участников митинга, наряду с лидером партии Геннадием Зюгановым и членами...