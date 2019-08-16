ГКУ «Администратор московского парковочного пространства (АМПП) выпустил рекомендации для столичных водителей в связи с плохой погодой. В частности, автолюбителей попросили не оставлять машины возле деревьев и широкоформатных конструкций.
В АМПП отметили, что в Москве ожидается ухудшение погодных условий, включая усиление ветра до 15 м/с, передаёт АГН «
Как ранее писал News.ru, сотрудники Центра погоды «Фобос» сообщили, что столичный регион находится на пути черноморского циклона, который принесёт с собой обильные дожди. Эксперты ожидают выпадения в Москве более трети месячной нормы осадков.