Московским театрам и кинотеатрам поручили сократить число билетов

https://static.news.ru/photo/b941e438-23eb-11eb-bca7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московским театрам, кинотеатрам и концертным залам поручили до 15 января сократить количество продаваемых билетов. Соответствующее указание пришло из Министерства культуры России.

Приказ от Минкульта касается подведомственных учреждений. Театры, кинотеатры и концертные залы должны снизить число продаваемых билетов в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Руководителям организаций поручено обеспечить с 13 ноября реализацию билетов на мероприятия, проводимые в период по 15 января включительно, с учётом ранее реализованных билетов, исходя из заполняемости мест проведения мероприятий не более 25% от общей вместимости места проведения, — цитирует ТАСС приказ главы ведомства Ольги Любимовой.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы ужесточили меры по противодействию распространению коронавирусу, в том числе запретили ресторанам, кафе, ночным клубам и барам обслуживать посетителей в ночное время. Все столичные развлекательные заведения и предприятия общественного питания перестанут принимать посетителей с 23:00 до 06:00. Ограничения не распространяются на торговлю навынос, а также на курьерские доставки. Введённые меры будут действовать по меньшей мере до 15 января 2021 года.