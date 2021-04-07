Московским школьникам стал доступен бесплатный «Цифровой репетитор»

https://static.news.ru/photo/15b06270-97b0-11eb-8b65-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проект «Цифровой репетитор» теперь бесплатно доступен всем московским школьникам из малообеспеченных семей, обучающимся в 6-8 классах. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам Раковой, старшеклассники также могут посещать онлайн-занятия, но на платной основе. Сервис в пилотной версии появился на платформе «Московская электронная школа» в феврале текущего года.

После длительного периода дистанционного обучения нам было важно убедиться в том, что школьники в полной мере освоили учебную программу, и помочь тем, у кого могли возникнуть некоторые трудности, – объяснила заммэра.

Учащиеся с 6 по 8 класс могут выбрать два предмета, по которым два раза в неделю будут получать онлайн-занятия в режиме видео-конференции. Первоначально проект тестировался в 80 школах, сейчас опция доступна всем москвичам. Для вышеуказанных категорий занятия проводятся бесплатно, для учеников 9-11 классов они доступны на платной основе без ограничений по числу предметов. Можно выбрать уроки по русскому и английскому языкам, алгебре, геометрии и обществознанию.

Напомним, что на сегодня МЭШ является мощной цифровой платформой, облегчающей взаимодействие москвичей со столичной системой образования.

Внедрение цифровых сервисов в сфере образования – важное направление работы Правительства Москвы. Еще несколько лет назад жителям нужно было стоять в очереди, чтобы записать ребенка в школу или детский сад. Сегодня эти и множество других вопросов можно решить онлайн, сэкономив колоссальное количество времени, – отмечают специалисты Департамента информационных технологий Москвы.

МЭШ включает разнообразные сервисы на любой случай. В частности, среди популярных сервисов – подсистема «Проход и питание». Вопрос организации школьного питания интересует любого родителя, ведь каждый ребенок проводит в учебном заведении не менее половины дня, и за это время должен получать рацион, соответствующий потребностям растущего организма. С помощью сервиса «Проход и питание» московские мамы и папы могут не только пополнять счет для оплаты блюд в школьной столовой, но и влиять на формирование самого рациона – подбирать блюда в зависимости от состава и калорийности, ставить запрет на покупку сладостей и выпечки в буфете. На сегодня школьников Москвы кормят крупные надежные комбинаты, поэтому все блюда в меню соответствуют стандартам качества и безопасности. Кроме того, повара учитывают вкусы самих учащихся, в меню включают блюда, наиболее популярные у детей. Дополнить сбалансированный сытный обед или завтрак дети могут полезными перекусами из буфетов «Здравушка».

Однако чаще всего учащиеся и их родители пользуются сервисом «Электронный дневник». В нем содержится исчерпывающая информация об учебном процессе и успеваемости ребенка: расписание занятий, задания на дом и полученные за их исполнение отметки. Через данную же опцию родители могут связаться с педагогами и задать им вопросы. Популярна также «Библиотека “МЭШ”», где собраны учебные пособия, методики для развития навыков, обучающие ролики, и многое другое. Все нужные опции доступны также в формате мобильного приложения.

Благодаря обширному спектру сервисов МЭШ, учитывающих любые потребности учащихся и их родителей, в прошлом году москвичам удалось относительно безболезненно перестроиться на дистанционный режим. Сейчас школьники вернулись за парты, однако, развитие системы не останавливается, появляются все новые опции и сервисы.