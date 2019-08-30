https://static.news.ru/photo/558fb08e-cc83-11e9-b0ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Ввиду сокращения светового дня Московский зоопарк теперь будет работать в осеннем режиме — с 07:30 до 21:00.

Время работы касс также сократилось, приобрести входные билеты теперь можно до 20:00. Это обусловлено потребностями обитателей зоосада — в это время года они становятся менее активными и начинают готовиться к зимней спячке, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что в природе осенью животные должны сделать запасы и найти укрытие, а их детёныши — научиться добывать корм и выживать. И хотя московские звери могут избежать этих забот, покой им всё же необходим. Сурки, гималайские медведи и бурая медведица Роза уже начали готовиться заснуть до весны.

Как писал News.ru ранее, столичный Детский зоопарк возобновил работу 31 августа после двухлетней комплексной реконструкции. Площадь парка возросла вдвое — почти до двух тысяч квадратных метров, а численность животных — впятеро и сейчас превышает 200 экземпляров. При этом диких зверей здесь нет совсем, от их содержания было решено отказаться из соображений безопасности.