Московский таксист спас незнакомую девушку от насильников

https://static.news.ru/photo/aca7d926-a128-11ea-a3a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель «Яндекс.Такси» Дмитрий Филин откликнулся на ночной заказ в Троицк. В комментариях к заказу пассажирка написала, что её похитили и издеваются над ней.

В чат приложения Дмитрию пришло сообщение: «Помогите мне, пожалуйста». Сначала шофёр подумал, что пассажирке нужно донести до машины сумки и решил разобраться с этим на месте. Но в следующем сообщении девушка написала, что её насильно удерживают и она не знает, где находится. Филин помчался к месту вызова в Новой Москве и по пути позвонил в полицию — сообщить о случившемся, передаёт KP.ru .

Местом вызова оказалась парковка у одного из торговых центров в Троицке, никаких следов присутствия там девушки таксист не нашёл, но в чате приложения выяснил имя и фамилию похищенной и её телефон, после чего передал эти данные полицейским. Стражи порядка нашли девушку по биллингу, оказалось, что двое насильников удерживали её в строительном вагончике.

Через час мне позволили из полиции и успокоили, мол, девушка в больнице, а отморозки у них в отделении. Я только жалею, что не добрался до этих гадов раньше полиции. Уж я бы им устроил! У меня у самого дочка растёт, — признался Дмитрий.

Гендиректор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко рассказал, что компания наградит водителя и благодарна ему за неравнодушие.

Такие водители — настоящие герои нашего времени, — сказал Шулейко.

Как писал NEWS.ru ранее, владелец съёмного жилья в Актобе (Казахстан) обратился к участковому с просьбой помочь в выселении жильцов-неплательщиков. Полицейский Бахтияр Жакупов, прибыв по адресу и поговорив с проживающей там семьёй, оплатил аренду из своих личных средств.