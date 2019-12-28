https://static.news.ru/photo/d519d9d2-2b0c-11ea-8d3f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» призывает автомобилистов столицы не парковаться под деревьями. Это может быть опасно из-за сильного ветра.
По той же причине не стоит оставлять машины под широкоформатными конструкциями, сообщается в Twitter организации.
Призываем вас быть сегодня максимально осторожными на дороге, — подчеркнули в АМПП.
Кроме того, снегопад может сделать дорожное полотно скользким, отметили там.
Призываем вас быть сегодня максимально осторожными на дороге. Из-за снегопада дорожное полотно может скользить. Также будьте внимательны при выборе мест для парковки - не оставляйте машины у деревьев и широкоформатных конструкций, сегодня ветер до 18 м/с!#Московскийпаркинг#АМППpic.twitter.com/jGfRdkhPy5