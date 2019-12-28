Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» призывает автомобилистов столицы не парковаться под деревьями. Это может быть опасно из-за сильного ветра.

По той же причине не стоит оставлять машины под широкоформатными конструкциями, сообщается в Twitter организации.

Призываем вас быть сегодня максимально осторожными на дороге, — подчеркнули в АМПП.

Кроме того, снегопад может сделать дорожное полотно скользким, отметили там.

Как ранее писал NEWS.ru, «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье на два последних дня года. Причиной стал порывистый ветер, который ожидается в столице.

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