Митинг в поддержку внесения поправок в Конституцию РФ, который должен был пройти 15 марта на Тверской улице в столице, отменён после запрета на проведение массовых мероприятий с числом участников более пяти тысяч.
По словам координатора Национального освободительного движения Евгения Фёдорова, организаторы мероприятия планировали участие около 300-400 человек,
Как писал NEWS.ru, ранее лидер движения «Гражданское общество» Михаил Светов прокомментировал решение о проведении массовых мероприятий в столице. Он заявил, что ещё не получил от столичной мэрии запрет на митинг против нового срока президента Владимира Путина.
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