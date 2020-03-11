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Совет Федерации одобрил закон, согласно которому лица, поступающие на службу в Росгвардию или назначаемые на руководящие должности, должны в обязательном порядке проходить проверку на полиграфе.

Отказ от тестирования станет основанием для отказа в приёме на службу или для увольнения с неё. Порядок проведения проверок будет определяться руководством Росгвардии. По мнению авторов закона, данная мера позволит...