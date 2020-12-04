Московские врачи вылечили от COVID-19 6,5 тысячи пациентов

https://static.news.ru/photo/2db04906-36c8-11eb-9a6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Москве из больниц по выздоровлении от коронавируса выписаны 6584 пациента. Общее число вылечившихся в столице составляет 485,3 тысячи человек.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на московский оперштаб. Там также напомнили, что после выздоровления желающие могут сдать плазму крови.

Кроме того, в столице начали работать кабинеты вакцинации. На сегодняшний день их насчитывается около 70. Пока от коронавируса прививают только медработников, педагогов и сотрудников городских служб.

Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости в России. С начала пандемии в мегаполисе заболели 632 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 9,2 тысячи горожан.

Ранее NEWS.ru писал. что жители Москвы создали петицию, в которой потребовали от властей ввести дистанционное обучение для школьников 1–5-х классов. Они отметили, что еженедельно выявляются новые заболевшие в школах как среди учеников, так и среди педагогов, классы закрываются на карантин. Это создаёт сложности в освоении школьной программы. Кроме того, находясь в школах, дети рискуют заразиться коронавирусом, а также могут заразить родителей и более старших родственников.