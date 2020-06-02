Московские власти опровергли сообщения о первых случаях COVID-19 в январе

Данные о случаях заражения коронавирусной инфекцией в Москве в середине января не соответствуют действительности. Специалисты столичного департамента информационных технологий (ДИТ) в этот период начали работу над инструментами, которые предполагалось использовать для борьбы с распространением инфекции в будущем.
Об этом журналистам сообщил руководитель ДИТ Эдуард Лысенко,
Несмотря на то, что случаев заражения коронавирусом в России и Москве на тот момент выявлено не было, город начал заблаговременно готовиться к потенциальной угрозе. В связи с этим в середине января началась проработка различных технических решений, которые помогли бы Москве справиться с возможным распространением коронавируса. Именно это имелось в виду в интервью «Хабру», — рассказал Лысенко.
Первый случай коронавирусной инфекции был отмечен в Москве в начале марта. Всего за время пандемии в столице РФ выявили 185 374 случая COVID-19 при 2624 летальных исходах.
Ранее NEWS.ru приводил заявление мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому столичные власти использовали только половину отведённых на борьбу с коронавирусом медицинских мощностей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен