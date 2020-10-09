Депутат заксобрания Ростовской области Кундрат признал вину в хищениях

Депутату законодательного собрания Ростовской области Игорю Кундрату, обвиняемую в хищении газа на 44 млн рублей, избрали подписку о невыезде в качестве меры пресечения.
Как
Ранее NEWS.ru сообщал о задержании после допроса в СК исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова. Финансиста подозревают в многомиллионном хищении. 8 октября у Хабарова прошли обыски в рамках уголовного дела, возбуждённого по заявлению бывшего партнёра по компании «Деловые линии» Александра Богатикова. Тот сообщил, что Хабаров в составе группы лиц похитил у него в 2014–2017 годах 900 млн рублей.
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