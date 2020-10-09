Депутат заксобрания Ростовской области Кундрат признал вину в хищениях

https://static.news.ru/photo/32d181e8-0a22-11eb-aaa4-fa163e074e61_660.jpg Игорь Кундрат Фото: zsro.ru

Депутату законодательного собрания Ростовской области Игорю Кундрату, обвиняемую в хищении газа на 44 млн рублей, избрали подписку о невыезде в качестве меры пресечения.

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Кундрат признал свою вину. ГСУ СК РФ по Ростовской области ранее сообщило о задержании главы коммерческой организации, по совместительству являющегося депутатом областного парламента, по подозрению в хищении природного газа. Собеседник агентства подтвердил, что задержанный — Игорь Кундрат.

Ранее NEWS.ru сообщал о задержании после допроса в СК исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова. Финансиста подозревают в многомиллионном хищении. 8 октября у Хабарова прошли обыски в рамках уголовного дела, возбуждённого по заявлению бывшего партнёра по компании «Деловые линии» Александра Богатикова. Тот сообщил, что Хабаров в составе группы лиц похитил у него в 2014–2017 годах 900 млн рублей.