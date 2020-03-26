https://static.news.ru/photo/cb7f8fd0-6f71-11ea-9c31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

Стоматологи Москвы будут выезжать на дом к пациентам с коронавирусом, а также к находящимся на самоизоляции, на карантине или с подозрением на инфекцию.

В настоящее время стоматологические службы формируют бригады из хирургов и терапевтов. Заявки на приём начнут принимать с 27 марта, передаёт «Коммерсант» со ссылкой на заявление Минздрава России.

Сейчас все стоматологии столицы принимают только пациентов с острой болью. Однако руководители учреждений до сих пор не знали, как поступать с инфицированными коронавирусом или находящимися на самоизоляции. Поликлиники предпочитали отказывать людям даже в экстренных случаях.

Ранее NEWS.ru писал, что лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Екатеринбурге перешла на круглосуточный режим обработки анализов на коронавирус. Каждые сутки в лабораторию поступают около 700 проб со всех городов Свердловской области. Они доставляются курьерами и хранятся в специальных сумках. На исследования пробы передаются через отдельный вход, где их принимают медики в противочумных костюмах.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.