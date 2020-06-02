Московские сервисы такси прокомментировали скачок цен

https://static.news.ru/photo/d456e5b0-a4e4-11ea-8892-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резкий рост цен на услуги такси связан с повышенным спросом на услуги, рассказали представители агрегаторов. Кроме того, после ослабления карантинных мер на линии вышли не все водители.

Также в городе несколько часов 1 июня шёл проливной дождь, передаёт «Москва 24».

Вчера (1 июня. — NEWS.ru) на фоне введения послаблений режима самоизоляции и плохой погоды мы зафиксировали резкий скачок спроса, что привело к временному повышению коэффициента, — рассказали в «Яндекс.Такси».

Там отметили, что конечная стоимость поездки рассчитывается из нескольких факторов, но тарифы не повышались.

Представители сервиса Gett рассказали, что 1 июня был зафиксирован резкий скачок заказов на 40%. Это и привело к повышению цен на поездки. В такие дни иногда не хватает машин, отметили в компании.

Это временное явление, так как не все водители успели вернуться к привычному графику работы. <...> По опыту выхода из карантина других стран можно ожидать, что спрос на такси будет возвращаться постепенно и расти линейно, параллельно с ослаблением ограничительных мер, — заключили там.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 июня в Москве разрешены прогулки в парках при условии соблюдения дистанции и наличии средств защиты. Однако запрещается садиться на лавочки, заходить в беседки, на детские и спортивные площадки.