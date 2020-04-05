Московские подъезды будут дезинфицировать не реже раза в сутки

https://static.news.ru/photo/253ec592-7722-11ea-aef2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичных домах дезинфекцию подъездов, включая лестничные клетки, будут проводить не реже одного раза в сутки.

Соответствующие предписание сделало Управление Роспотребнадзора по Москве. Рекомендации направлены в организации ЖКХ столицы. Согласно им, обрабатываться будут подъезды, тамбуры, холлы, коридоры, лифты, лестницы и лестничные площадки.

Влажная уборка с применением дезинфицирующих средств должны проводиться не менее 1 раза в сутки, — говорится в сообщении.

Также дезинфекции подлежат дверные ручки, перила, выключатели, почтовые ящики, подоконники, кнопки домофона и лифта и другие поверхности, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что масштабная дезинфекция публичных пространств во избежание дальнейшего распространения коронавируса пройдёт в столице в воскресенье.