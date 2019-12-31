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Более 250 Дедов Морозов побывали в новогоднюю ночь в метро Москвы. Многие из них были со Снегурочками, рассказали в пресс-службе столичной подземки.

Там уточнили, что чаще всего церемониймейстеров Нового года можно было заметить с 22 часов 31 декабря до часа ночи 1 января.

На станциях также были замечены Снежинки, Лисички, Зайцы, Гномы и Эльфы, добавили в пресс-службе Московского метрополитена.

В пресс-службе отметили, что проезд в новогоднюю ночь был бесплатным. Но при этом Дедов Морозов сотрудники старались пропускать бесплатно и до этого периода.

Ранее NEWS.ru писал, что подземкой и поездами Московского центрального кольца в новогоднюю ночь воспользовались более 685 тысяч человек. Работу метрополитена обеспечивали свыше десяти тысяч сотрудников.