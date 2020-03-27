Московская хоральная синагога ввела предварительную запись на молитвы. Такое решение было принято, чтобы не допустить распространения коронавируса среди верующих, сообщили в пресс-службе главы Совета раввинов Европы и главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта.
Главная цель ограничения — уменьшить количество людей в залах, поэтому без записи на молитву в синагогу попасть будет невозможно,
Тем не менее в синагоге продолжает работать доставка продуктов, мацы и сока к Песаху, а в кошерные кафе осуществляется доставка еды.
В Совете раввинов Европы настоятельно рекомендовали людям соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без крайней необходимости.
Ранее NEWS.ru писал, что Русская православная церковь в связи с эпидемией коронавируса организовала видеочаты со священниками. Пообщаться с батюшкой можно с помощью онлайн-звонка в социальной сети «Одноклассники».
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