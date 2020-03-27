https://static.news.ru/photo/8adf8b04-703b-11ea-8008-fa163e074e61_660.jpg Фото: centralsynagogue.ru

Московская хоральная синагога ввела предварительную запись на молитвы. Такое решение было принято, чтобы не допустить распространения коронавируса среди верующих, сообщили в пресс-службе главы Совета раввинов Европы и главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта.

Главная цель ограничения — уменьшить количество людей в залах, поэтому без записи на молитву в синагогу попасть будет невозможно, передаёт ТАСС. Все лекции и уроки с раввинами проходят дистанционно.

Тем не менее в синагоге продолжает работать доставка продуктов, мацы и сока к Песаху, а в кошерные кафе осуществляется доставка еды.

В Совете раввинов Европы настоятельно рекомендовали людям соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без крайней необходимости.

Ранее NEWS.ru писал, что Русская православная церковь в связи с эпидемией коронавируса организовала видеочаты со священниками. Пообщаться с батюшкой можно с помощью онлайн-звонка в социальной сети «Одноклассники».