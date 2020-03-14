Совет Московской Хельсинкской группы (МХГ) отреагировал на избиение правозащитника Льва Пономарёва в отделении полиции. Организация призвала наказать причастных к инциденту и не допустить подобного в будущем.
Там отметили, что силовики вели себя неприемлемо: необоснованно задержали участников серии одиночных пикетов против поправок в Конституцию, не пускали юристов и членов ОНК, а затем избили Пономарёва, который обратил внимание на нарушения. Эти действия попали на видео и расцениваются как намеренная провокация,
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов, применившие силу, закрыли лица балаклавами и не повесили на одежду нагрудных знаков, несмотря на требование закона.
Вместо того чтобы выполнить положения Конституции и КоАП РФ и предоставить защитникам доступ к задержанным с момента задержания, сотрудники правоохранительных органов, находившиеся на месте, предпочли пойти на эскалацию напряжения, применили физическую силу, — добавили в МХГ.
Авторы потребовали разъяснить всем сотрудникам полиции законы о допуске защитников и членов ОНК, а также общие положения о роли адвокатов и правозащитников.
Как писал NEWS.ru, Пономарёва и ещё около 50 человек задержали в очереди к одиночным пикетам против политических репрессий. В отделе полиции неизвестные люди в масках и форме полицейских избили его. После этого ему удалось добиться допуска адвоката, мужчине
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