https://static.news.ru/photo/10e5781e-66f8-11ea-8c8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Совет Московской Хельсинкской группы (МХГ) отреагировал на избиение правозащитника Льва Пономарёва в отделении полиции. Организация призвала наказать причастных к инциденту и не допустить подобного в будущем.

Там отметили, что силовики вели себя неприемлемо: необоснованно задержали участников серии одиночных пикетов против поправок в Конституцию, не пускали юристов и членов ОНК, а затем избили Пономарёва, который обратил внимание на нарушения. Эти действия попали на видео и расцениваются как намеренная провокация, передаёт «Интерфакс».

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов, применившие силу, закрыли лица балаклавами и не повесили на одежду нагрудных знаков, несмотря на требование закона.

Вместо того чтобы выполнить положения Конституции и КоАП РФ и предоставить защитникам доступ к задержанным с момента задержания, сотрудники правоохранительных органов, находившиеся на месте, предпочли пойти на эскалацию напряжения, применили физическую силу, — добавили в МХГ.

Авторы потребовали разъяснить всем сотрудникам полиции законы о допуске защитников и членов ОНК, а также общие положения о роли адвокатов и правозащитников.