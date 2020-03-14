https://static.news.ru/photo/4f256882-65ef-11ea-8886-fa163e074e61_660.jpg Лев Пономарёв Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Силовики начали задерживать активистов, стоящих в очереди к одиночному пикету против дела запрещённой в России организации «Сеть». Сотрудники правоохранительных органов увезли правозащитника Льва Пономарёва.

Всего, по данным «ОВД-Инфо», задержали 27 человек, среди которых журналист и несовершеннолетний, который снимал происходящее.

Молодому человеку повредили оборудование. Также в автозаке у него случился приступ астмы, однако в медицинской помощи ему отказали.

Причины задержаний на данный момент неизвестны.

Дело организации «Сеть» расследуется с осени 2017 года. В Пензе и Санкт-Петербурге задержали 11 человек, которые, по версии силовиков, планировали устроить теракты и «дестабилизировать обстановку в стране». Все арестованные увлекались страйкболом и проводили тренировки, которые, по словам адвокатов, были представлены обвинением как доказательства «незаконного овладения навыками выживания в лесу и оказания первой медицинской помощи». Обвинение утверждало, что «Сеть» была разделена на ячейки, которые функционировали в разных городах. По словам обвиняемых, это были всего лишь названия страйкбольных команд.

Фигуранты дела, их родственники и адвокаты утверждают, что все показания из них силовики выбивали под жестокими пытками.

10 февраля 2020 года семеро фигурантов дела получили сроки от шести до 18 лет колонии. После приговора в защиту осуждённых выступили российские учёные, журналисты, студенты, депутаты фракции «Яблоко», кинематографисты, учителя, психологи, книгоиздатели, работники книжных магазинов, медики и другие. Также в Генпрокуратуру и Верховный суд из-за дела «Сети» обратился лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Правозащитники Лев Пономарёв, Валерий Борщёв и Светлана Ганнушкина заявляли, что действия силовиков при расследовании «пензенского дела» свидетельствуют о возвращении практик Большого террора в России. Они написали открытое письмо с просьбой о встрече президенту Владимиру Путину, писал NEWS.ru.