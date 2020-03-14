https://static.news.ru/photo/f9ff872e-662b-11ea-ba86-fa163e074e61_660.jpg Лев Пономарёв Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Задержанный на одиночном пикете у здания ФСБ правозащитник Лев Пономарёв рассказал о своём самочувствии. По его словам, повреждения мозга у него не обнаружили.

Здоровье проверяли врачи Первой градской больницы: они сделали томографию, передаёт «Интерфакс».

Меня проверили в Первой градской, сделали томографию, сказали, всё более-менее нормально, повреждений головного мозга не произошло, — сказал он.

В настоящий момент он с адвокатом направляется в травмпункт для фиксации повреждений и дальнейшего обращения в суд. Он отметил, что не получил протокол после задержания.

Протокол не знаю, будет ли, меня отпустили, паспорт у меня на руках, — заключил Пономарёв.