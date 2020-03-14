Задержанный на одиночном пикете у здания ФСБ правозащитник Лев Пономарёв рассказал о своём самочувствии. По его словам, повреждения мозга у него не обнаружили.
Здоровье проверяли врачи Первой градской больницы: они сделали томографию,
Меня проверили в Первой градской, сделали томографию, сказали, всё более-менее нормально, повреждений головного мозга не произошло, — сказал он.
В настоящий момент он с адвокатом направляется в травмпункт для фиксации повреждений и дальнейшего обращения в суд. Он отметил, что не получил протокол после задержания.
Протокол не знаю, будет ли, меня отпустили, паспорт у меня на руках, — заключил Пономарёв.
Как писал NEWS.ru, Пономарёва и ещё около 50 человек задержали в очереди к одиночным пикетам против политических репрессий. В отделе полиции неизвестные люди в масках и форме полицейских избили его. После этого ему удалось добиться допуска адвоката, к мужчине
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